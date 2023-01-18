Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" paylaşımında bulundu.

Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.



Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/RDfuo8dg4F — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 18, 2023

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