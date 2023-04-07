Ülker Bisküvi'nin Sendikasyon Kredisi Anlaşması'na yeni banka

Ülker Bisküvi'nin kısa bir süre önce Bank of America, Coöperatieve Rabo Bank U.A. ve Emirates NBD Bank Capital Limited'in liderliğinde; JP Morgan Chase Bank, N.A ve Sharjah Islamic Bank PJSC'nin katılımıyla imzaladığı kredi anlaşmasına Kuveyt'in önde gelen bankalarından Gulf Bank da katıldı. Ülker Bisküvi'nin aldığı toplam kredi tutarı 248 milyon ABD doları oldu. Gulf Bank'ın sağladığı 46,2 milyon euroluk krediyle beraber, Ülker Bisküvi'nin aldığı kredi 248 milyon ABD dolara yükseldi. Gulf Bank'dan alınacak kredi de Nisan 2023'te vadesi gelen 375 milyon ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisinin refinansmanında kullanılacak. Üç yıl vadeli, 35 milyon ABD Doları ve 150 milyon Euro olan sendikasyon tutarı, yeni anlaşmayla birlikte 35 milyon ABD doları ve 196 milyon euroya yükseldi. Yaklaşık yüzde 15'i murabaha olan anlaşmanın toplamı 248 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Anlaşma şirketin sürdürülebilirlikle bağlantılı ilk sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyor.

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