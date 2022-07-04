Ülker, Kurban Bayramı'nda 53 farklı ürünle evlere misafir olacak

Geçmişten bu yana bayramların en unutulmaz lezzetlerine imza atan Ülker, 53 farklı ürünle hazırlandığı Kurban Bayramı'nda bir kez daha tüm Türkiye'nin ağzını tatlandıracak. Çikolatada 25, şekerlemede 28 farklı ürün hazırlayan Ülker, yaygın satış noktaları ve online alışveriş siteleri aracılığıyla tüketicilerle buluşacak.

Tüm faaliyetlerde tüketici mutluluğunu amaçladıklarını söyleyen Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı, “Bayramların bu topraklar için önemini ve değerini çok iyi biliyoruz. Nesilden nesile Türkiye'nin en ikonik atıştırmalık markalarına imza atan Ülker olarak, mutluluğun elden ele, paylaşarak çoğaldığına inanıyoruz. Yaklaşan Kurban Bayramı'nı heyecanla bekliyoruz. Bu bayrama hediyelik ve ikramlık çikolatada 25, şekerlemede 28 farklı ürünle hazırlandık. Ayrıca bu dönemde artan talebe en iyi şekilde hazırlanabilmek, tüketicilerimize daha iyi hizmet vermek için 6 bin 700 kişiye ilave istihdam sağladık” diye konuştu.

Hediyelik ve ikramlık pazarı 2022 Ramazan Bayramı'nda büyüdü

2021 yılında Türkiye bayramlık çikolata ve şekerleme pazar büyüklüğünün yaklaşık 35 bin ton ve 1,1 milyar TL'ye ulaştığını söyleyen Kabakçı, “İpsos'dan aldığımız verilere göre bu Ramazan Bayramı'nda da birinciliğimizi devam ettirdik. Ülker olarak tonajda yüzde 37,2, ciroda ise yüzde 40,7 pazar paylarıyla liderliğimizi devam ettirdiğimiz bir Ramazan Bayramı geçirdik. Geçmiş bayramlarda olduğu gibi, bu bayramda da birbirinden lezzetli bayramlık ürünlerimizle pazardaki büyümeye katkı sağlamaya devam edecek, liderliğimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

"Şekerleme ve çikolatada ‘inovatif' seçenekler ön planda"

Ülker'in liderliğinde inovasyonun önemli rol oynadığını hatırlatan Kabakçı, “Gücümüzü markalarımızdan, Ar-Ge ve inovasyona verdiğimiz önemden alıyoruz. Yıllardır aynı özen ve heyecanla ürettiğimiz ikramlık ve hediyelik çeşitlerimizi müşterilerimizden gelen beklenti ve talep doğrultusunda sürekli geliştiriyoruz. Bu yıl Kurban Bayramı'nda ikramlık portföyümüze 3 yeni lezzet kattık. Özenle seçilmiş fındıkların kavrularak sütlü çikolatayla buluştuğu Ülker Çikolata Fındıklı Draje ve tam buğday unlu bisküvinin sütlü çikolatayla kaplandığı Ülker Çikolata Bisküvili Draje'nin yanı sıra, bu yıl sınırlı sayıda üretilen Halley de mini formatıyla ilk defa raflardaki yerini alacak. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda yoğun ilgi gören Ülker Buklet, Ülker Select ve artık bir klasik haline gelen Ece'nin yanı sıra Ece Trio da bu bayramın gözdesi olacak. Ülker'in bayram lezzetlerinden Çikolatinle birlikte mini Laviva, mini Caramio, mini Albeni, Coco Star da raflardaki yerini alacak. Çikolatanın yanı sıra ikramlık şekerlemede de geleneksel Türk lokumundan esinlenerek hazırlanan Lokumcuk şekerliklerde yerini alacak. Ülker Lokumcuk 'un limon, mandalina, böğürtlen, elma, nar ve karpuz çeşitlerinin yanı sıra Ülker Toffe Damla Sakızlı da yine bu bayramın en çok tercih edilen lezzetlerinden biri olacak” dedi.

"Ülker'in ikramlıklarına online alışveriş sitelerinden de ulaşmak mümkün"

Kabakçı, geleneksel satış noktalarının yanı sıra online alışveriş siteleri üzerinden tüketicilerin uzakta yaşayan, ziyaretine gidemedikleri sevdiklerine gönderebilmesi için çikolata ve şekerleme hediyelik ürünlerin bir arada olduğu seçenekler hazırladıklarını ifade etti. Kabakçı çikolata ve şekerleme alırken saklama koşulları açısından tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalar hakkında da, “Çikolata ve şekerlemenin üretim aşamasında izlenen yöntemler büyük önem taşıyor. Tüketicilerin saklama koşulları da ürünlerin lezzeti söz konusu olduğunda bir o kadar önemli hale geliyor. İkramlık şekerlemenin 30 derecenin altında, güneş görmeyen serin ortamda saklanması gerekiyor. Çikolatanın ambalajı, ürünün nefasetini koruması ve yeme deneyimi açısından önemli bir unsur. Ambalaj ürünü çok iyi kapatmalı ve sarmalı, hava ve ışığa maruz kalmasını engellemeli. Çikolatanın yüzeyinin parlak ve pürüzsüz olması, ağızda kolayca erimesi önemli. Çikolatada bulunan kakao yağı çok özel ve hassas kristal bir yapıya sahip, bu yüzden 18-22 derecede, serin bir ortamda saklanması yeterli. Buzdolabına konmaması gerekir" diye konuştu.