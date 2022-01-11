Ülker'den uluslararası başarı

Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker, uluslararası değerlendirme kuruluşu S&P Global tarafından yürütülen, dünya genelinde 1000'in üzerinde şirketin değerlendirildiği, ESG 2021 Endeksi'nde (Environmental, Social & Governance /Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) bu yıl da puanını yükseltmeye devam etti. Son yıllarda hayata geçirdiği sürdürülebilirlik projeleriyle adından söz ettiren Ülker, Türkiye'den farklı sektörlerden endekste yer alan 37 şirket arasında ilk üçe girmeyi başardı. Gıda sektöründe ise Türkiye'den değerlendirilen tek gıda şirketi oldu. Çalışmada yer alan, dünya genelindeki 115 gıda şirketi içinde ise Ülker, aldığı puanla en iyi yüzde 6'lık dilime girmeyi başardı.

Ülker CEO'su Mete Buyurgan, sürdürülebilirlik projelerinde gösterdikleri başarılı performansın, S&P Global ESG Endeksi 2021'deki ilerlemeyle bir kez daha tescillendiğini söyledi.

Buyurgan sözlerine şöyle devam etti:

“Ülker'de tüm faaliyetlerimizin odağında ‘israfsız şirket' olma prensibi yer alıyor. 2014 yılından bu yana karbon salım artışı olmadan büyüyoruz. Çevre, değer zinciri, inovasyon, çalışanlar, toplumsal sorumluluk ve liderlik olmak üzere 6 başlık altında uzun vadeli hedeflerle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik projelerimizde toplumla, paydaşlarımızla birlikte büyümeyi ve güçlenmeyi merkeze alan bir anlayışla faaliyet gösteriyoruz. S&P Global ESG Endeksi'nde her geçen yıl puanımızı istikrarlı bir şekilde artırarak, Türkiye'den değerlendirilen tek gıda şirketi olduk. Sürdürülebilirlikteki başarılarımızın uluslararası platformlarda takdir görmesi, bizim bu konudaki motivasyonumuzu daha da artırıyor. 2021, bu doğrultuda attığımız adımların ses getirdiği bir yıl oldu. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik projelerimizle gıda sektörüne öncülük etmeye devam edeceğiz.”