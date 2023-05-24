Ülkü Ocakları Başkanı Yıldırım: "Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi için var gücümüzle çalışacağız"

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci turu hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini belirten Yıldırım, “Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ‘Lider Ülke Türkiye' vizyonunda, 2023 süper güç Türkiye yolunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Cumhur İttifakı sayesinde Türkiye Yüzyılı başlayacak, milli kazanımlarımız sürecek; milli ülkülerimiz gerçekleşerek Türk dünyasının birliği sağlanacak ve belini kırdığımız PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle etkin mücadelemiz amansız devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nı eleştiren Yıldırım, "Cumhur İttifakı, Batı'nın aleni itirazına rağmen Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta, Azerbaycan'da, Libya'da ve Kıbrıs'ta kuşatmayı yarmış, fiili Türk gücünü oluşturmuştur. Liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı güç birliği, Türk ve Türkiye düşmanlarının korkulu rüyası olmaya devam edecektir. Zillet İttifakı'nın HDP, PKK, FETÖ ve diğer teröristlerle olan birlikteliğine Türk milleti ve gençliği gerekli cevabı 14 Mayıs'ta sandıkta vermiştir. Kılıçdaroğlu ilk turda Selahattin Demirtaş'a özgürlük derken 2. turda sahte milliyetçilik söylemleriyle ikiyüzlülüğünü bir kere daha ortaya koymuştur. Kandil'deki teröristlerin videolarda yalvararak oy istediği Kılıçdaroğlu yenilmeye mahkumdur” ifadelerine yer verdi.

Ülkü Ocaklarının adayının belli olduğunu söyleyen Yıldırım, "Ülkü Ocaklarının adayı belli, kararı nettir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ve seçimlerden ezici çoğunlukla zaferle çıkması Ülkücü gençliğin öncelikli hedefidir. Bu vesileyle milli ülküler etrafında kenetlenen, vatanın bölünmez bütünlüğünü savunan tüm gençlerimizi 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın yanında Lider Ülke Türkiye Vizyonuna sahip çıkmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Musa Enes Aksakal



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