Ultra Trail'da kazananlar belli oldu

100, 66, 30, 16 ve 6 kilometrelik parkurlarda mücadele veren yarışçılar parkurlarını tamamladı ve yarışların kazananları belli oldu. 6 kilometrelik parkuru erkeklerde Burak Edis Emiroğlu ve kadınlarda Gülnaz Ayar, 16 kilometrelik parkuru erkeklerde Abdullah Tuğluk kadınlarda Beyza Güzel, 30 kilometrelik parkuru ise erkeklerde Kamil İnak ve kadınlarda Ekaterina Ryazonova birinci olarak tamamladı.

66 kilometrede kadınlarda Serpil Budak, 100 kilometrede kadınlarda Elena Polyakova birinci olurken, 100 kilometrelik parkurun erkeklerdeki birincisi Mehmet Demir ve 66 kilometrelik parkurun erkeklerdeki birincisi Pau Capell oldu. Mehmet Demir ve Pau Capell, ödüllerini Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl'dan aldı.

Pau Capell ile daha önce de yollarının kesiştiğini belirten Ömer Kızıl; Pau Capell'in de Andorra'lı olduğuna ve Frutti Extra Bursaspor takımının Andorra ile oynanan Eurocup Yarı Final maçına değindi. Sporun ve dostluğun öneminin altını çizerek kendisini Bursa gezisine davet etti.

Doğa ve hayvanlar için çabalayan bir ekip olan 'Doğa Varsa Hayat Var' tarafından gerçekleştirilen müzayedede denizden çıkarılmış olan tarihi radyo; müzayedede en çok bağışı veren Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl'ın oldu. Ömer Kızıl, doğa ve hayvanların korunmasına olan duyarlılığını belirtti.

Mehmet Şirin Topaloğlu

