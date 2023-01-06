UltrAslan'dan Elazığ'da yürekleri ısıtan hareket

UltrAslan Elazığ ve UltrAslan Üni Fırat grupları, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde kendi aralarında para toplayarak köy okulunda okuyan öğrencilere mont, bot ve kırtasiye yardımı yapmayı planladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçen UltrAslan Üni Fırat Grubu, Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Baltaşı köyünde bulunan Baltaşı İlkokulunda okuyan öğrencilere yardım yapılabileceğini öğrendi. Topladıkları malzemeleri özenle paketleyen taraftar grupları, Elazığ Belediyesinin de destekleriyle köy okuluna geldi. Burada öğrencilerle ilgilenen öğretmenlerle de muhabbet eden ekip, daha sonra aldıkları malzemeleri, ilkokula giden öğrencilere dağıtarak yürekleri ısıtan bir etkinlik gerçekleştirdi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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