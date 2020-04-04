İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

UltrAslan'dan örnek davranış

UltrAslan'dan örnek davranış
UltrAslan'dan örnek davranış

Zonguldak UltrAslan grubu korona virüs salgını nedeniyle başlattıkları yardım kampanyası 35 aileye yardım elini el uzattı.

Zonguldak UltrAslan grubu korona virüs salgını Merkez, Çaycuma, Gökçebey, Karaman beldesinde tespit edilen ailelere gerekli erzak yardımında bulunarak ihtiyaçları karşılandı. UltrAslan grubu üyeleri sosyal medyada yaptıkları paylaşımda “Ülkemizin geçtiği bu sağlık savaşından bir an önce kurtulup insanların sağlığına tekrar kavuşmasını dileriz. UltrAslan Zonguldak olarak bu sosyal sorumluluk projesinde yardımını esirgemeyen büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederiz. Birlikte başaracağız.”

Sertaç Özdemir

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.