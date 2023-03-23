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Ulu Camii mahyalarında 'birlik' mesajı

Ulu Camii mahyalarında 'birlik' mesajı
Ulu Camii mahyalarında 'birlik' mesajı

İslamiyetin en büyük 5 mabedi arasında gösterilen 624 yıllık Bursa Ulu Camii'ye Ramazan mahyası asılmaya başlandı. Bu yıl yaşanılan doğal afetlerden dolayı birlik mesajı veren Diyanet İşleri Başkanlığı, Ulu Camii'nin devasa minareleri arasına Ramazan ayının ilk 15 gününde "Ramazan biz olmaktır" asılmasına karar verdi.

Ulu Camii mahyalarında 'birlik' mesajı - Tıkla İzle

Mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürüldü. İstanbul ve Edirne'deki camilerde mahya asma işlemleri tamamlandıktan sonra mahya ekibi Bursa'ya geldi. Genel Müdürlüğün İstanbul'daki mahya atölyesinde hazırlanarak Bursa'ya getirilen "Ramazan biz olmaktır" yazılı mahya, ustalarca caminin minareleri arasına asıldı. Yaklaşık 8 saat süren çalışmada önce mahya asılacak minareler arasına halatlar çekildi. Daha sonra mahya bu halat yardımıyla asıldı.

Abdullah Bozkurt - Abdullah Çibir

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