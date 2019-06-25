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Ulu Camii saldırısının azmettiricisi Suriye'de ağır yaralandı

Ulu Camii saldırısının azmettiricisi Suriye'de ağır yaralandı
Ulu Camii saldırısının azmettiricisi Suriye'de ağır yaralandı

PYD/YPG tarafından 27 Nisan 2016'da Bursa Ulu Camii'nde gerçekleştirilen bombalı saldırının azmettiricisi Abdo Ali'nin 13 Haziran 2019 tarihinde Suriye Ras El Ayn'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandığı öğrenildi.

Zaman ve mekan ile sınırlı kalmaksızın sınır ötesinde gerçekleşen terörist takibi endişesi terör örgütü içinde büyük bir paniğe neden oldu.

Abdo Ali'nin Bursa Ulu Camii'ne saldırıyı gerçekleştiren canlı bomba Eser Çali'nin Suriye'den Türkiye'ye illegal geçişini sağladığı, eylem sonrasında ise Suriye'ye kaçtığı biliniyor.

23 vatandaşın yaralanmasına neden olan bombalı saldırıdan dolayı Türkiye'de hakkında müebbet hapis cezası verilen Abdo Ali'ye gerçekleştirilen silahlı saldırı 'Türkiye'nin zaman ve mekan ile sınırlı kalmaksızın sınır ötesinde de terörist takibini sürdüreceği' endişesini taşıyan Suriye alandaki PYD-YPG mensupları arasında tedirginlik oluşturduğu tespit edildi.  

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