Uludağ beyaza büründü

Marmara Bölgesi'nde şiddetli fırtına ve sağanak yağış etkili olurken, kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar sürprizi yaşandı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırırken, birinci ve ikinci oteller bölgesi, Sarıalan ve Çobankaya bölgeleri beyaza büründü.

Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da sıcaklığın gündüz eksi 1, gece saatlerinde eksi 12 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Öte yandan Uludağ'da kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Berktuğ Öncü

