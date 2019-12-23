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Uludağ kara hasret kaldı

Uludağ kara hasret kaldı
Uludağ kara hasret kaldı

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ kara hasret. Tatilciler bölgede kar olmamasından dolayı hayâl kırıklığına uğradılar. Çocuklar ise buzlanan yerlerde poşetlerle kayarak zirvenin keyfini çıkarmaya çalıştı.

Uludağ yeni yıl öncesi tatilcilerin akınına uğruyor. Ancak 2 hafta önce yağan kar eridi. Yerli ve yabancı turistlerin tatil için ilgi gösterdiği Uludağ'da otellerin doruluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Ancak Uludağ'a beklenen kar yağışı olmaması sebebiyle gelen tatilciler ve işletmeciler hayal kırıklığı yaşıyor. 2018 yılında Ekim ayında yağan karla birlikte Uludağ'da kayak sezonu açılmıştı, fakat bu sene Uludağ'da yoğun tatilci olmasına rağmen kar kalınlığı beklenen seviyeye ulaşmadı. Yurdun bir çok bölgesine kaymak ve karda eğlenmek için gelen tatilciler ise gördükleri manzara karşısında üzüldü.

Uludağ'a kaymak için geldikleri belirten tatilciler, "Ancak beklediğimiz gibi olmadı, yeterli kar yok. "Salı günü kar yağışı bekleniyor" dediler.

Bölgede eriyen karlar sonrası oluşan buzlanma çocuklara yaradı. Çocuklar poşetlerle kayarak zirvenin keyfini çıkarmaya çalıştı. Öte yandan jandarma ekipleri de gelen tatilcileri sis ve buzlamaya karşı ikaz etti.

Seyfettin Aras
 

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