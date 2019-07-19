Uludağ Ultra Trailer koşusu başlıyor

Sur Yapı Marka AVM'nin yenilenme alanına isim sponsoru olduğu yarışın 13 km ve 30 km'lik ilk kısmı 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek. 21 Temmuz Pazar günü ise 66 km ve 100 km'lik kısmının tamamlanacağı koşuya 15 ülkeden sporcular katılacak.

Yarışta sporcular koşuya başlamadan önce spor eğitmeni ve terapist Atakan Otman eşliğinde recovery terapi ile ısınacak. Sporcular, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan gibi Bursa'nın önemli ve değerli lokasyonlarından geçerek hem zorlu hem de keyifli bir yarış deneyimi yaşayacaklar.

