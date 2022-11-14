İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uludağ'a çıkacaklar dikkat

Uludağ'a çıkacaklar dikkat
Uludağ'a çıkacaklar dikkat

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi.

140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik, geçtiğimiz haftalarda kış bakımına alınmasının ardından çalışma saatleri de tekrar düzenlendi. Bursa Teleferik A.Ş.'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "14.11.2022 tarihinden itibaren çalışma saatlerimiz 10:00 - 18:00 olarak güncellenecektir." İfadelerine yer verildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.