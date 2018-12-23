Uludağ'a çıkmak için binlerce kişi kuyruğa girdi

Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden olan Uludağ, yılbaşının yaklaşması ve hafta sonu tatili sebebiyle tatilcilerin akınına uğradı. Geçtiğimiz günlerde yoğun kar ve fırtınanın yerini güneşli havaya bırakması ile vatandaşlar Uludağ'a akın etti. Sabahın erken saatlerinde başlayan teleferik kuyruğu giderek uzadı. İstasyona sığmayıp dışarıya taşan kalabalık yüzünden yol üzerinde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.

Yarıyıl tatili için Uludağ'a çıktıklarını belirten bir vatandaş, "Daha önce teleferiğe binmedik. Bu manzara için bekleriz. Yoğunluk var fakat teleferiğin manzarası güzel" diye konuştu.

Uludağ'da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 16 derece iken, en yüksek hava sıcaklığı ise sıfırın altında eksi 7 olarak ölçüldü. Kar kalınlığı ise 44 santimetreye ulaştı.

Serkan Akkuş

