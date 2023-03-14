İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uludağ'a kar yağdı, barajların doluluk oranı az da olsa arttı

Uludağ'a kar yağdı, barajların doluluk oranı az da olsa arttı
Uludağ'a kar yağdı, barajların doluluk oranı az da olsa arttı

Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan yıllık 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 1 seviyelerinden 35'e kadar yükseldi. Barajların su seviyesi dron ile havadan görüntülenirken, bugün itibarıyla yağış olmazsa Bursa'nın sadece 45 günlük suyu kaldı.

Son dönemlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle Bursa'da kuraklık alarma sebep oldu. Son iki gündür devam eden sağanak yağış ve Uludağ'a yağan kar ile birlikte içme suyunu karşılayan en önemli barajlarından biri olan 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı'nın doluluk oranı, yüzde 35'e kadar ulaştı. Nilüfer Barajı'nın ise doluluk oranı yüzde 5 seviyelerinde. Yağışların olmadığı takdirde Bursalıların 45 günlük suyunun kaldığını belirten yetkililer, vatandaşlardan sağduyulu olmasını istedi.
Barajların doluluk oranları ise dron ile havadan görüntülendi.

Zeki Sevim

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.