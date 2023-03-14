Uludağ'a kar yağdı, barajların doluluk oranı az da olsa arttı

Son dönemlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle Bursa'da kuraklık alarma sebep oldu. Son iki gündür devam eden sağanak yağış ve Uludağ'a yağan kar ile birlikte içme suyunu karşılayan en önemli barajlarından biri olan 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı'nın doluluk oranı, yüzde 35'e kadar ulaştı. Nilüfer Barajı'nın ise doluluk oranı yüzde 5 seviyelerinde. Yağışların olmadığı takdirde Bursalıların 45 günlük suyunun kaldığını belirten yetkililer, vatandaşlardan sağduyulu olmasını istedi.

Barajların doluluk oranları ise dron ile havadan görüntülendi.

Zeki Sevim

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