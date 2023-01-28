Uludağ'da beklenen kar...35 santimetreye ulaştı

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar yağışı herkesin yüzünü güldürdü. Uzun zamandır beklenen kar yağışı, 2 gündür aralıksız etkisini gösterince kar kalınlığı 35 santimetreye kadar çıktı. Günübirlik zirveye gelen veya başka illerden gelen misafirler, hem kar yağışının keyfini hem de pistlerin tadını çıkardı. İlk defa kayak yapmaya çalışanlar renkli görüntüler ortaya çıkarırken, kimileri ise sosyal medya için bol bol fotoğraf çektirdi.

İstanbul'dan geldiklerini belirten vatandaşlar, “Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk. Yağmaya başladığını duyduğumuz gibi yola çıktık. Hem güzel kar yağışının hem de kayak yapmanın keyfini çıkarıyoruz” dedi.

Hava sıcaklığının eksi 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Abdullah Çibir

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