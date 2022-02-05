Uludağ'da eksi 10 derecede metrelerce su kuyruğu

Uludağ oteller bölgesinde bulunan Ayı çeşmesinin suyu lezzeti ve kalitesiyle damaklarda unutulmaz tat bırakıyor. Bu suyun lezzet ve kalitesini bilenler bidonlarını kapıp eksi 10 dereceyi bulan soğukta saatlerce su doldurmak için bekliyor. Soğuktan etkilenen bazı vatandaşlar ise su doldurmadan geri dönüyor. Çeşmenin bazen kesilip tekrar akması ve suyunun az olması sebebiyle insanlar uzun süre su doldurmak için bekliyor. Su dolduranlar soğuk havaya rağmen bu lezzetli sudan vazgeçmiyor. 1 metreyi geçkin karın olduğu bölgede dondurucu soğuk etkili oluyor.

Bu suyun kalitesini bildikleri için su doldurmaya geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Oteller bölgesinde bulunan Ayı çeşmesinin suyu çok kaliteli. Bu suyun lezzetini alan vazgeçemiyor. Burası şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta, buraya gelip su dolduruyoruz. Uludağ'da kar var, hava sıcaklığı da 5-10 derece arasında değişiyor. Dondurucu bir soğuk var, buna rağmen üşüsek de su dolduruyoruz" dedi.

Burak Türker - Uğur Uslubaş