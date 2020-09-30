Uludağ'da fırtınaya yakalanan atletlerin zor ânları

Bursa ve İstanbullu atletler, Uludağ'ın zirvesine çıkmak için bir araya geldi. Oteller bölgesine kadar araçlarıyla çıkan atletler, buradan zirveye yürüyerek ve koşarak çıkmaya başladı. Sarp kayalarla ve uçurumlarla çevrili zirveye yaklaştıkları esnada saatte hızı 80-90 kilometre ulaşan şiddetli rüzgara yakalanan koşucular, uçmamak ve uçurumdan yuvarlanmamak için kayalara tutundu. Koşucuların şiddetli rüzgara karşı mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Şiddetli rüzgar karşısında zirveye ulaşamadan geri dönen atletler büyük bir tehlike atlattı.

Zirveye çıkan ekipte yer alan atlet Enver Koç, "Araçlarımızı Uludağ oteller bölgesine bıraktık ve Uludağ zirveye doğru tırmanışa başladık. 8 kilometre yürüdükten sonra hava birden değişti. Sarp kayalarla çevrili arazide tırmanırken birden fırtına çıktı. Rüzgâr o kadar şiddetli esiyordu ki uçurumdan uçmamak için yere çökerek kayalara tutunduk. Şiddetli rüzgârla 2 saat mücadele ettik. Kimseye bir şey olmadan sağ salim geri döndük" dedi.

Uludağ'da fırtınaya yakalanan bir diğer atlet Osman Argat, "Biz sürekli böyle organizasyonlar düzenliyoruz. İki grup olarak Uludağ'a tırmanmaya başladık. Yürüyüş ve koşu grubu olarak Uludağ zirveye tırmanmaya başladık. Koşuya Bursa ve İstanbul'dan arkadaşlarımız katıldı. Biz bu kadar şiddetli rüzgâr olacağını tahmin etmedik. O kadar şiddetli esiyordu ki ayakta duramayacak duruma geldik. Güvenlik şartlarına uyarak aşağı indik" şeklinde konuştu.

Burak Türker