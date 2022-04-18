Uludağ'da günübirlikçi tatilcilerin ayı paniği kameralarda

Kar kalınlığının 83 santimetre olduğu Uludağ'da ormandaki hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor.

Aç kalan ayılar Sarıalan'da orman köşklerinin bulunduğu alana inerek çöp kovalarında yemek aradı. Tatil yapmak için Uludağ'a gelen günübirlikçilerin, ayıları karşılarında gördüklerinde yaşadıkları panik ve şaşkınlık kameralara yansıdı.



Ali Kamur - Abdullah Uğur



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