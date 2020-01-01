İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uludağ'da hayatını kaybeden Mert'in eşinden yeni yılda duygusal paylaşım ve çağrı

Uludağ'da hayatını kaybeden Mert'in eşinden yeni yılda duygusal paylaşım ve çağrı
Uludağ'da hayatını kaybeden Mert'in eşinden yeni yılda duygusal paylaşım ve çağrı

Bursa Uludağ'da kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedeni bulunan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan, yeni yılda duygu dolu bir paylaşımda bulundu. Arama çalışmaları sürecince umudunu kaybetmeyen Burcu Alpaslan, "Hiç bir hikaye bizimki gibi bitmesin" diyerek Efe Sarp ve Mert Alpaslan'nın hayatlarını kaybettikleri kanyon için yetkililerden uyarıcı tedbirlerin alınmasını istedi.

Uludağ'da arama kurtarma çalışmaları süresince sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla umudunu hiç yitirmeyen Mert Alpaslan'ın (31) eşi Burcu Alpaslan'ın son paylaşımı yürekleri dağladı.

Eşini 10 gün önce toprağa veren Burcu Alpaslan'ın sosyal medya hesabındaki son paylaşımı yürekleri dağladı.

"Bir adı var mı bilmiyorum Mert'imi benden alan yerin. Ama ben bundan böyle orayı “Aşık Ayıran Kanyonu” bilirim. Yeni yılda dileğim; yetkililer bu tuzak yer için uyarıcı tedbirler alsın ve hiçbir hikaye bizimki gibi en güzel yerinde yarım kalmasın” yazan Burcu Alparslan, paylaşımıyla duygulandırdı.

Zafer Peker
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.