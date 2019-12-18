İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uludağ'da ikinci cansız beden bulundu

Uludağ'da ikinci cansız beden bulundu
Uludağ'da ikinci cansız beden bulundu

Bursa Valiliği Uludağ'da Küreklidere Şelalesi yakınlarında ikinci cansız bedeninde bulunduğunu açıkladı. Öğle saatlerinde bulunan cansız bedenin Efe Sarp'a ait olduğu kesinleşirken, ikinci cansız bedenin kime ait olduğu ise yapılan inceleme sonrası netlik kazanacak.

Uludağ'da 17 gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarında sonuç alındı. AFAD, JAK, JÖH ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Küreklidere Şelalesi yakınlarında öğle saatlerinde Efe Sarp'ın cansız bedeni bulundu. 37 yaşındaki Sarp'ın cansız bedenine 1200 metre mesafede ikinci bir cansız beden daha bulundu.

Valilik, olay yerine kriminal jandarma ekiplerinin sevk edildiğini, helikopterin bölgenin uçurumlarla dolu olması sebebiyle buraya inemediğini, savcının talimatıyla cesetlerin belirli bir mesafeye taşındıktan sonra helikopterle nakil edileceğini duyurdu.

Kestel Stadyumu'na inen helikopterle arama kurtarma ve kriminal ekipleri bölgeye sevk edilmişti

Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.