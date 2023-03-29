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Uludağ'da kar 1 metreyi aştı, zincirsiz çıkışa izin verilmiyor

Uludağ'da kar 1 metreyi aştı, zincirsiz çıkışa izin verilmiyor
Uludağ'da kar 1 metreyi aştı, zincirsiz çıkışa izin verilmiyor

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ yoğun kar yağışı ile yeniden beyazlara büründü. Uludağ yolunda 8.kilometreden itibaren yoğun kar yolları kaplarken, zirvedeki kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Uludağ'da kar 1 metreyi aştı, zincirsiz çıkışa izin verilmiyor - Tıkla İzle

Kayakseverlerin en çok tercih ettiği turizm merkezlerinden biri olan Uludağ bu sezon istediği ziyaretçiyi alamadı. Kar yağışı ortalaması beklenilenin altında olurken, mart ayının son günlerinde lapa lapa kar yağdı. Oteller kapanıp, sezon biterken Uludağ tekrar beyaza büründü.

Meteoroloji'nin yaptığı ölçümlere göre, Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığı 100 santimetreyi aştı. Yoğun kar yağışı sebebiyle Uludağ'a zincirsiz çıkmak neredeyse imkansız gibi. Zincir satıcıları 8.kilometreden itibaren nöbet tutarken, yolda kalan bazı vatandaşlar ya geri dönmek zorunda kaldı, ya da lastiklerine zincir takıp devam etti.
Kar yağışıyla birlikte Uludağ'a çıkmak isteyen bazı vatandaşlar, “Bu sezon kar yağışı çok geç geldi. İstenen kar yağışı olmadı. Ancak bahar mevsiminde hepimizi sevindiren bir kar yağışı oldu. Barajlarımızın son zamanlarda kuruduğunu duymuştuk. Şimdi tekrar dolacağını ümit ediyoruz” diye konuştular.

Ahmet Burak Öztürk

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