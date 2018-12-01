İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uludağ'da kar 20 santim oldu, hafta sonu halk akın etti

Uludağ'da kar 20 santim oldu, hafta sonu halk akın etti
Uludağ'da kar 20 santim oldu, hafta sonu halk akın etti

Bursa’da çok bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olmasına karşın Uludağ’da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Güneşin yüzünü gösterdiği zirveye akın eden vatandaşlar yazdan kalma bir havada kar keyfi yapıyor.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı zirvede sezonun başlamasına 1 ay olmasına rağmen otellerdeki rezervasyon oranı yüzde 85'e ulaştı. Yılbaşı ve sömestr tatili için otellerde yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

Teleferik istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu 

Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ sezon açılmadan tatilcilerin akınına uğradı. Hafta sonunu güneşli hava ve yağan karı fırsat bilen vatandaşlar sezon öncesi karın tadını çıkarmak için Uludağ'a akın etti. Talep fazla oyunca Uludağ'a gidiş ve dönüşlerde teleferik istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.
Bursa'da puslu ve yağmurlu bir hava olmasına rağmen zirvede yazdan kalma bir günün yaşanması hafta sonu tatilini Uludağ'da geçirmek isteyenlere muhteşem bir gün yaşattı. Güneş ve karın keyfini aynı anda yaşayan vatandaşlar kar üzerinde mangal yapıp kartopu oynadı.

"Sezonu beklemeden akın ettiler" 

5 yıldır Uludağ'da otel işlettiğini ve önceki senelerde bu kadar talep olmadığını öne süren Alkoçlar Otel Bölge Müdürü Erçin Yalçın, "5 senedir Uludağ'dayım. Daha önce böyle bir ilgi hiç görmedim. Çok yoğun talep var. Rezervasyonlar şu anda yüzde 85 oranında. Bir hafta içerisinde bütün oteller sezon açılışını yapacak. Daha sezon açılmadan bu kadar yoğunluk var ise sezon açıldığında nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Yüzde 100 doluluk oranını yakalayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.  

Serkan Akkuş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.