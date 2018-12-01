Uludağ'da kar 20 santim oldu, hafta sonu halk akın etti

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı zirvede sezonun başlamasına 1 ay olmasına rağmen otellerdeki rezervasyon oranı yüzde 85'e ulaştı. Yılbaşı ve sömestr tatili için otellerde yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

Teleferik istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ sezon açılmadan tatilcilerin akınına uğradı. Hafta sonunu güneşli hava ve yağan karı fırsat bilen vatandaşlar sezon öncesi karın tadını çıkarmak için Uludağ'a akın etti. Talep fazla oyunca Uludağ'a gidiş ve dönüşlerde teleferik istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Bursa'da puslu ve yağmurlu bir hava olmasına rağmen zirvede yazdan kalma bir günün yaşanması hafta sonu tatilini Uludağ'da geçirmek isteyenlere muhteşem bir gün yaşattı. Güneş ve karın keyfini aynı anda yaşayan vatandaşlar kar üzerinde mangal yapıp kartopu oynadı.

"Sezonu beklemeden akın ettiler"

5 yıldır Uludağ'da otel işlettiğini ve önceki senelerde bu kadar talep olmadığını öne süren Alkoçlar Otel Bölge Müdürü Erçin Yalçın, "5 senedir Uludağ'dayım. Daha önce böyle bir ilgi hiç görmedim. Çok yoğun talep var. Rezervasyonlar şu anda yüzde 85 oranında. Bir hafta içerisinde bütün oteller sezon açılışını yapacak. Daha sezon açılmadan bu kadar yoğunluk var ise sezon açıldığında nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Yüzde 100 doluluk oranını yakalayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Serkan Akkuş

