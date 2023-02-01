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Uludağ'da kar bereketi

Uludağ'da kar bereketi
Uludağ'da kar bereketi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar bereketi yaşanıyor. 3 gündür yağan yoğun kar sebebiyle tatilciler pistleri doldurdu.

Uludağ'da kar bereketi - Tıkla İzle

 

Bu yıl karın geç yağmasıyla birlikte sezonun 1 ay rötarlı açıldığı Uludağ'da yoğun kar yağışıyla birlikte tatilcilerin ve turizmcilerin yüzü güldü. Pistlerin karla dolmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler Uludağ'a akın etti. Son yapılan ölçümlerle birlikte kayak merkezinde kar kalınlığı 55 santimetreye yükseldi. Yoğun karla beyaz örtü 8. kilometreden itibaren çam ağaçlarını süsledi. Uludağ'da hava sıcaklığı ise eksi 11 derece olarak ölçüldü. Uludağ'da karın keyfini kayak yaparak çıkaran tatilcilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Bu yıl kar yağışının geç geldiğini ifade eden tatilciler, "Bu yıl karı özledik. Bu özlemi gidermek için Uludağ'a geldik. Buraya çok güzel kar yağıyor. Pistlerde çok güzel, kayak yaparak keyfini çıkartıyoruz. İnşallah kar yağışı devam eder" dedi.

Burak Türker
 

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