Uludağ'da kar kalınlığı 145 santimetreyi geçti

Uludağ'da günlerdir etkili olan kar yağışı sonucunda zirve karla kaplanırken, dağ yolu da beyaza büründü.

Drone ile havadan görüntülenen Uludağ yolundaki kar, seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkartarak kartpostallık görüntüleri aratmadı. Kent merkezinden zirveye teleferikle çıkmayı tercih edenler, 9 kilometreyi eşsiz kar manzarası eşliğinde katediyor. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a teleferikle ulaşanlar ile Oteller Bölgesi'nden telesiyej kullanarak zirveye çıkanlar, doğa ve karın sunduğu eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor. Teferrüç'teki ilk istasyondan teleferiğe binen tatilciler Kadıyayla ve Sarıalan istasyonlarını yaklaşık yarım saat gibi bir sürede geçip müthiş kar manzarası eşliğinde Kurbağakaya mevki'ine ulaşıyor.

Karayolunu kullanarak zirve yolculuğuna çıkanlar ise 40 dakika süren yolculuk boyunca Tarihi İnkaya Çınar'ı ile Yiğitali ve Hüseyin Alan mahallelerine uğrayıp mola fırsatı bulabiliyor. Kirazlıyayla ve Milli Park girişindeki mesire alanları da tatilcilere kar üstünde mangal yapma keyfi sunuyor. Birinci ve İkinci Oteller bölgesinde konaklayan tatilciler bu bölgelerdeki birbirinden güzel pistlerde kayak yaparlarken dileyenler ise Çobankaya'daki bakacak mevkiinden eşsiz Bursa manzarasını izleyebiliyor.

Bursa Meteoloji Mudürlüğünden alınan bilgiye göre Uludağ'daki kar kalınlığının 145 santimetreye yükselirken, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olduğu ifade edildi.

Zafer Peker

