Uludağ'da kar yağışı başladı

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da 4 günlük aranın ardından kar yağışı yeniden etkili oluyor. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Uludağ'daki kar kalınlığı 140 santimetre olurken, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 1 derece olacağı ifade edildi. Hafta sonu olması sebebiyle vatandaşlar da Uludağ'a akın ediyor. Yolda tuzlama ve açma çalışmaları yapılırken, jandarma ekipleri kar lastiği uygulaması yapıyor. Kar lastiği olmayan araçlar yoldan geri çevriliyor.

Zafer Peker

