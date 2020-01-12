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Uludağ'da kar yağışı başladı

Uludağ'da kar yağışı başladı
Uludağ'da kar yağışı başladı

Türkiye’nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar yağışı başladı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da 4 günlük aranın ardından kar yağışı yeniden etkili oluyor. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Uludağ'daki kar kalınlığı 140 santimetre olurken, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 1 derece olacağı ifade edildi. Hafta sonu olması sebebiyle vatandaşlar da Uludağ'a akın ediyor. Yolda tuzlama ve açma çalışmaları yapılırken, jandarma ekipleri kar lastiği uygulaması yapıyor. Kar lastiği olmayan araçlar yoldan geri çevriliyor.

Zafer Peker
 

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