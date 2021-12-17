Uludağ'da kayak sezonu açıldı

Son bir haftadır aralıksız kar yağışının devam ettiği Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışıyla birlikte pistler kayak yapmaya uygun hale gelirken, ilk günden kayak severler pistlere akın etti. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi gösterdiği zirvede tatilciler varillerde yanan ateşlerle ısındı. Sezonun ilk günü olmasına rağmen otellerdeki kalabalık işletmecileri bu sezon için umutlandırdı.

Korona virüs pandemisi sebebiyle son iki yıldır sezonun sönük geçtiği Uludağ'ın bu yıl daha yoğun bir sezon geçirmesi bekleniyor. Otellerde daha önce uygulanan pandemi kuralları bu sezonda geçerli olurken, her geçen gün artan aşılama yüzdesi hem tatilcileri, hem de otel yöneticilerini daha güvenli bir tatil için sevindiriyor.

Karinna Otel İşletme Müdürü Harbi Türk Yılmaz, "Özlediğimiz bir sezona başlangıç yaptık. Geçen yıl pandemi etkisi vardı. Bu sezon çok talep var. Talebin olması bizleri de mutlu ediyor. Özellikle yılbaşında beklediğimizin üzerinde bir yoğunluk durumu var. Erken rezervasyonlara da başladık. Uludağ'da artık erken rezervasyon oturdu. Sömestr için de yoğun bir satış durumumuz var. Uludağ'da kar olduğu sürece, Uludağ bir marka bu yüzden iş ve talep olur. Tüm kayak merkezlerinde yoğunluk var ama Uludağ'ın ulaşımı kolay olduğu için vatandaşlar burayı tercih ediyor. Yurt dışında bilinirliği olan bir merkez. İstanbul ve diğer illerden ulaşım çok kolay. O yüzden bu sezon çok umutluyuz" dedi.

Yabancı turistlerden "Uludağ'a gelin" çağrısı

Sezonun başlamasıyla birlikte zirveye birçok ülkeden yabancı turist de gelmeye başladı. Özellikle yeni yapılan köprü ve Bursa-İzmir-İstanbul Otoyolu sayesinde Uludağ'a kolaylıkla ulaştıklarını belirten yabancı turistler, Türkiye'ye iniş yaptıkları andan itibaren gösterilen yakın ilgi ve hizmetten çok memnun kaldıklarını ifade ettiler. Bir haftalık tatil için Uludağ'a gelen Cezayir vatandaşı Nadir Eldro, "Aşılanmalardan sonra risk yok, bölgede jandarma var, güven var. Ben durumdan çok memnunum. Kar çok güzel, otellerde verilen hizmetler üst düzey. Ben herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum" dedi. Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Saida Hedded ise, doyumsuz kar manzarası eşliğinde teleferik yolculuğuna hayran kaldığını dile getirdi.

Kayak öğrenmenin bedeli bin lira

Geçtiğimiz yıla oranla hem kayak hem de konaklama ücretlerinde artışın olmadığını belirten kayak hocası Erdoğan Çağlı, "Zirvede bir saatlik kayak dersi 250 lira, kayak takımı ve kıyafet kirasıyla birlikte bir kişinin masrafı maksimum bin lira. Bir saatte çok rahatlıkla kayak öğrenilebilir. Kişilerin yeteneğine bağlı olarak daha kısa sürede eğitim tamamlanabilir. En çok küçük yaştaki çocuklarımız için eğitimler önemli. Altı yaşına basmış olan bir çocuk rahatlıkla kayak yapabilir. Bu sene diğer sezonlara göre, kar çok güzel. Sezondan bir hafta önce başlayan kar pistleri doldurdu. Şu an tüm pistler kayak yapmaya hazır. Tatilcilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.