Uludağ'da kayakçılar pistlerin tozunu attırıyor

Tüm Türkiye'den ve yurtdışından sayısız misafir ağırlayan Uludağ, korona virüs salgınından dolayı hafta sonunu kısmen sakin geçiriyor. Geçtiğimiz haftalarda yoğun yağan karın yer yer eridiği görülse de pistlerdeki kar kalınlığı kayak yapmaya müsait. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sadece yabancı misafir ve daha önce otellerde rezervasyon yaptırmış müşteriler konaklayabiliyor.

Havanın güneşli olmasını gören tatilciler de pistlere akın ederek kayak yapmanın keyfini doyasıya çıkardı. 7'den 70'e her yaş grubundan kayak meraklısı Uludağ'da eğlencenin tadına varırken, usta kayakçılar pistlerin tozunu attırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan verilere göre Uludağ'da kar kalınlığı 54 santimetre olarak ölçüldü. Hava durumu ise gün boyu 1 derece ile 9 derece arasında değişiklikler gösterecek. Yarın Uludağ'da sağanak yağmur beklenirken, çarşamba günü ise kar yağması bekleniyor.

Kayak yapan vatandaşlar ise karların biraz eridiğini ama yeni başlayanlar için bu durumunu kısmen iyi olduğunu dile getirdiler. Korona virüs salgının bir an önce bitmesini isteyen tatilciler, eski günlere dönülmesini dört gözle bekliyor.

Samet Doğru

