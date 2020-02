Uludağ'da kaybolan ve cansız bedeni bulunan Mert Alpaslan'ın eşinden duygusal paylaşım

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan ve 17 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan duygulandıran bir paylaşım yaptı. Alpaslan, sosyal medya hesabı üzerinden sevdikleriyle birlikte eşinin doğum gününü kutladığı fotoğraflar paylaştı.

Alpaslan, üzerinde ‘Çok özledik. Seni çok seviyoruz. Burcu'nun Mert'i' yazılı pasta fotoğrafı paylaşarak, “Mert'im bu sene doğum günü birkaç gün erken ve sensiz kutladık. Çünkü sen iyi ki doğdun. Çünkü sen iyi ki vardın. Çünkü sen hepimizin canı, hepimizin en büyük yarası. Sen Burcu'nun Mert'i. hepimizin canının parçasısın. Ne güzel diyor en sevdiğimiz şarkılardan birinde Yeni Türkü; 'Okuduğum her cümlede, Konuştuğum her insanda, gördüğüm her güzellikte sen de varsın.' Sen hep varsın” ifadelerini kullandı.