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Uludağ'da mahsur kalan milli sporcu ve arkadaşı 5 saat sonra kurtarıldı

Uludağ'da mahsur kalan milli sporcu ve arkadaşı 5 saat sonra kurtarıldı
Uludağ'da mahsur kalan milli sporcu ve arkadaşı 5 saat sonra kurtarıldı

Bursa’da Uludağ’ın zirvesinden hava şartları nedeniyle uçuş yapamayan milli sporcu ve arkadaşı, ormanlık alandan yürüyerek inmek isteyince kayboldu. Havanın kararmasıyla bulundukları alanda mahsur kalan iki sporcuya arama kurtarma ekipleri yaklaşık 5 saat sonra ulaştı. Kurtarılan sporcuların sağlık durumlularının iyi olduğu öğrenildi.

Uludağ'da mahsur kalan milli sporcu ve arkadaşı 5 saat sonra kurtarıldı - Tıkla İzle

Bursa'da paraşütle atlamak için Uludağ'ın zirvesine çıkan 16 sporcu hava şartları nedeniyle uçuş gerçekleştiremedi. Sporcular ikişerli grup halinde aşağı yürüyerek inme kararı aldı. Paraşütçülerden en arkada kalan Milli sporcu Erol Aslantaş (47) ve Oğuz Sipahi (52) dağın yamacında yolunu kaybedince mahsur kaldı.

Bulundukları kayalık alandan inemeyeceğini anlayan 2 paraşütçü, havanın kararmasıyla durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK ve ANDA ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 50 kişilik ekip, Osmangazi ilçesi kırsal Büyükdeliler Mahallesi'nde plan çerçevesinde ormanlık ve patika yollardan iki paraşütçüye yaklaşık 5 saat sonra ulaştılar.

Arama ve Kurtarma personeli ile birlikte ambulansın beklendiği noktaya indirilen Erol Aslantaş ve Oğuz Sipahi burada yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Burak Öztürk
 

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