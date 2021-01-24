Uludağ'da pistler doldu taştı

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'ı tercih eden sömestr tatilcileri, pistleri hıncahınç doldurdu. Kimi aileler çocuklarıyla vakit geçirirken, kimileri ise kayak yapmanın keyfini doyasıya çıkardı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaşırken, yerli ve yabancı turistler kar yağışının tadını çıkarttı.

Jandarma ekipleri sık sık yaptığı anonslarla sosyal mesafeye uyma konusunda turistleri uyarırken, kayak yapmayı bilmeyenler düşe kalka bilenler ise pistlerin tozunu attırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece ölçüldü. Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığı ise yarım metreye ulaştı. Öğleden sonra başlayan yoğun sis ile kar yağışına rağmen pistleri, dolduran yerli ve yabancı turistler, doyasıya eğlendi.

Kar yağışının devam etmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde kar kalınlığının bölgede artması bekleniyor.