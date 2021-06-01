Uludağ'da sezon açıldı, orman evleri büyük rağbet görüyor

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Uludağ'da yaz tatili sezonu açılıyor. Bakacak bölgesinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bungalov evler, yazı burada geçirmek isteyenler tarafından rağbet görüyor. Vatandaşlar bungalovlarda kalabilmek için kiralamaya açıldığı gün hava aydınlanmadan sıraya giriyor.

Uludağ'da bu evlerde kalan tatilciler hem yazın sıcağından kurtuluyor, hem de temiz havada tatil yapmanın keyfini sürüyor. Uludağ'da tatil yapan vatandaşlar, burada yazı geçiren vatandaşların temiz havadan dolayı önemli bir rahatsızlığa yakalanmadığını dile getiriyor. Uludağ'da 60 yıldır yazları geçiren Akın Bozkurt, 70 yaşında olmasına rağmen hiç yaşını göstermiyor. İlerlemiş yaşına rağmen hiç bir sağlık meselesi bulunmuyor. Tatilciler, sağlıklı kalabilmek için her yaz Uludağ'a geliyor. Burada bulunan bungalovları tatilciler sezonu 4 bin liradan kiralıyor.

Kendini bildiği bileli yaz aylarını Uludağ'da geçirdiğini ifade eden Akın Bozkurt, "Uludağ yaz tatili sezonu Mayıs 15'de açılır 15 Eylül'e kadar devam eder. Burada konaklayanlarda şeker hastalığı olmaz. Kalp rahatsızlığı olan insanlar burada konaklayamaz. Burada kalanların kan değerleri çok yükselir. 21 günde kan temizlenir.

Arkadaşlarım bana nasıl böyle genç kalabildiğimi soruyor. Ben de dağlarda gezmekten cevabını veriyorum" dedi. Uludağ'da sezonunu açtıklarını belirten vatandaşlar, "Bir hafta önce taşınmaya başladık. Eşyalarımızı taşıdık, yerleşmeye çalışıyoruz. Burada kalarak sağlığımızı koruyoruz. Burada tabiatla baş başa kalıp keyifli vakit geçiriyoruz. Burada 15 Eylül'e kadar kalıyoruz. Burada kalmak çok keyifli" şeklinde konuştu.

Burak Türker - Zafer Peker