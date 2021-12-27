İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uludağ'da sezon açıldı, yol çalışması 2 aydır çileye döndü

Uludağ'da sezon açıldı, yol çalışması 2 aydır çileye döndü
Uludağ'da sezon açıldı, yol çalışması 2 aydır çileye döndü

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a Çekirge'den çıkan yolda 2 ay önce başlatılan yenileme çalışmasının sezon açılmasına rağmen bitirilememesi sürücüleri bezdirdi. Bölgedeki esnaf ve Uludağ'a özel araçlarıyla çıkmak isteyenler yol çalışmasının bitirilmemesine isyan etti. Yetkililer ise yoldaki çalışmanın kısa sürede bitirileceğini açıkladılar.

Uludağ'da sezon açıldı, yol çalışması 2 aydır çileye döndü - Tıkla İzle

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Bursa-Uludağ yolunun Çekirge ile İnkaya arasında kalan kesimindeki yol yapım çalışması esnafı çileden çıkardı.

Yaklaşık 2 kilometrelik yol çalışmasında trafik tek yönden ulaşıma açılırken, Uludağ'dan gelen sürücüler Doburca'ya inen yeni dağ yoluna yönlendiriliyor. 1 ayda tamamlanması planlanan yol çalışmasının uzaması, yol üzerindeki esnafın isyan etmesine sebep oldu.

Uludağ'ın zirvesine çıkmak isteyen tatilcilerin alternatif yolları kullanması sebebiyle iş yapamadıklarını belirten esnaf, "Bu hafta biteceğini söylediler. Ama halen bitmiş değil. Yolu tek yönlü şu anda asfaltladılar. Diğer yönü de kısa zamanda bitireceklermiş. İnşallah biran önce biter de bizim işlerimiz açılır" dedi.

İLGİLİ HABER
Uludağda hafta sonu yoğunluğu Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu
İLGİLİ HABER
Uludağ hafta içi de kayakçıların gözdesi Uludağ hafta içi de kayakçıların gözdesi
İLGİLİ HABER
Uludağda düşe kalka kayak keyfi Uludağ'da düşe kalka kayak keyfi
İLGİLİ HABER
Uludağda hafta sonu yoğunluğu pistler doldu taştı Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu pistler doldu taştı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.