Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da sezon sonu için geri sayım başladı. Hafta sonu Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden ve yurt dışından gelen turistler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkarttı. Kar kalınlığının 1 metre 31 santimetre olduğu Uludağ'da hava sıcaklı ise gün içinde 3-4 dereceleri gördü. Güneşin sıcaklığının hissettirmeye başladığı zirvede vatandaşlar da havadan son derece memnun olduklarını dile getirdiler. Meteorolojinin verdiği bilgiye göre salı gününden itibaren cumaya kadar Uludağ'da yağmur bekleniyor.

Samet Doğru