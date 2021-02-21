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Uludağ'da sislerin ve bulutların arasında büyüleyici kar manzaraları

Uludağ'da sislerin ve bulutların arasında büyüleyici kar manzaraları
Uludağ'da sislerin ve bulutların arasında büyüleyici kar manzaraları

Uludağ ile Bursa arasında yarım asırdır alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, kışın yolcularına muhteşem bir seyir imkânı sunuyor.

Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da pandemiye rağmen yoğunluk yaşanırken, konaklamak için gelen turistler karların içinde seyrine doyum olmayan kar manzaralı 22 dakikalık teleferik yolculuğunu tercih ediyor. Yolcularını Teferrüç Mahallesi'ndeki ana istasyondan Uludağ'ın sırtlarındaki bin 231 metre rakımlı Kadıyayla, bin 635 metre rakımlı Sarıalan ve bin 810 metre rakımlı Kurbağakaya mevkilerine (oteller bölgesi) ulaştıran teleferik, güzergâh boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerine seyir zevki yüksek yolculuk imkânı sunuyor.

Yaz ayların, büyük kısmını Arap turistlerin oluşturduğu tatilcilerin yoğun ilgisiyle kapatan teleferik, kış tutkunlarını kayın, kestane, gürgen, meşe ve karaağaç gibi ağaçların bembeyaz yaprakları ile çam ve köknar gibi iğne yapraklı türlerin yeşil tonları arasındaki renk cümbüşü içinde geziye çıkarıyor. Kışla birlikte beyaza bürünen Uludağ'a gelen turistler, 22 dakika süren yolculuğun ardından Sarıalan ve oteller bölgelerinde konaklama imkânı buluyor. Ziyaretçiler, yolculuğun ardından karda piknik yapmak için de Sarıalan istasyonunda inerek dağın tadını çıkarabiliyor.

Samet Doğru - Abdullah Çibir
 

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