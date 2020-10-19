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Uludağ'da sonbahar güzellikleri

Uludağ'da sonbahar güzellikleri
Uludağ'da sonbahar güzellikleri

Bursa'da Uludağ'da sonbahar güzellikleri yaşanıyor.

Uludağ eteklerinde yer alan Zeyniler köyünde doğa yürüyüşleri, yamaç paraşütü gibi faaliyetler yapılıyor. Yaz aylarında insanların serinlemek ve sakin bir gün geçirmek için tercih ettiği dağ eteklerinde sonbaharın bütün renklerini bir arada görmek mümkün. Sağanak yağış olmasına rağmen hafta sonu Timsahlar Trekking Grubunun doğa yürüyüşü yaptığı köyde ortaya birbirinden güzel manzaralar çıktı. Osmanlı eserlerinin yanı sıra Bizans döneminden kalma manastırları ile bilinen köyde yağışın ardından güzellikler objektiflere yansıdı.

Zafer Peker
 

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