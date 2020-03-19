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Uludağ'da tatilci yok, kar var

Uludağ'da tatilci yok, kar var
Uludağ'da tatilci yok, kar var

Korona virüsü Uludağ'da bu sene sezonu erken kapatırken, zirvede kar kalınlığı yeni kar yağışıyla birlikte 55 santimetreye ulaştı.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ boşaldı. Mart ortası zirveye kar yağmasına rağmen, Uludağ'da kayak pistleri korona virüsü sebebiyle erken kapanmak zorunda kaldı. Kar kalınlığının 55 santimetre olduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 8 olarak ölçüldü. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde otellerin sezonu kapattıklarını ifade eden vatandaşlar, "Virüsün ardından bazı oteller sezon kapanışını erkene aldı. Burada kar kalınlığı yeterli seviyede ve hava gayet güzel. Fakat günü birlikçiler ve turistler korona virüsü sebebiyle artık gelmiyor” diye konuştu.

Hakan Gönül
 

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