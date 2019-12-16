Uludağ'da yavru köpekler donmaktan kurtarıldı

Osmangazi Belediyesi, Uludağ'da yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanları beslerken, bölgedeki yaralı ve hasta olan hayvanların da tedavilerini yapıyor.

Oteller bölgesine kadar çıkan ve yol üzerinde Osmangazi Belediyesi tarafından yerleştirilen üç farklı noktadaki beslenme odaklarına kuru mama bırakan ekipler, yolda gördükleri sırtından yaralanmış bir köpeğin de tedavisini yaptı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Sarıalan bölgesinde anneleri tarafından terk edilen ve bölgedeki bungalov evlerde kalan vatandaşların bakmaya çalıştığı 4 yavru köpeğin imdadına yetişti. Bölgeye giden ekipler, kış dönemindeki zorlu hava şartlarında hayatlarını sürdüremeyecek olan yavru köpekleri Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürdü.

Donmak üzere olan yavru köpekler, süt annelik yapması için barınakta yeni yavrulamış başka bir dişi köpeğin yanına koyuldu. Yavru köpekler kış aylarını barınakta geçirecek ve havaların güzelleşmesinin ardından tekrar doğal hayatlarına geri bırakılacak.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, kış dönemi boyunca Uludağ'daki sahipsiz hayvanların beslenmelerini sağlayıp, tedavilerini yaptıklarını ifade ederek, “Kış mevsiminde sahipsiz hayvanların sağlıklı bir yaşam sürmesi ve aç kalmamaları için çalışmalar yürütüyoruz. Beslenme odaklarına düzenli olarak kurur mama bırakıyoruz. Karların yağmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar, beslenme odakları sayesinde karnını doyuruyor. Sosislerin içine yerleştirdiğimiz ilâçlar ile de köpekleri uyuz etkenlerine, pire, kene gibi dış parazitlere ve şerit ile kelebek gibi iç parazitlere karşı koruyoruz. Ayrıca yaralı ve hasta hayvanları da tedavi ederken, kış aylarında hayatlarını sürdüremeyecek olan köpekleri barınağa götürüyoruz. Anneleri tarafından terk edilen yavru köpekleri de donmaktan kurtararak barınağımıza götürdük. Yavrular kışın bitmesinin ardından yeniden tabiî ortamlarına bırakılacaklar” dedi.