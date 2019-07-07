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Uludağ'ın etekleri alevler teslim

Uludağ'ın etekleri alevler teslim
Uludağ'ın etekleri alevler teslim

Bursa’da Uludağ’ın eteklerinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken 20 hektarlık alan kül oldu.

Edinilen bilgiye göre , merkez Yıldırım ilçesi Derekızık mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir sebepten dumanlar yükselmeye başladı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Çok sayıdaki itfaiye ekibinin katıldığı söndürme çalışmasına havadan da helikopter müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan ormanlık alandaki yangından kovanlarda bulunan arılarda etkilendi.

Yaklaşık 20 hektarlık alanın kül olduğu yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası söndürürken, arı kovanlarının bulunduğu kulübe ise küle döndü.  

Derya Evren


 

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