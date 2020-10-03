Uludağ'ın göletleri kuruyor

Doğayı ve Çevreyi Koruma (Doğader) ekibi, gelen bir ihbar sonucu Uludağ Baraklı ve Kocayayla'da yaptığı incelemede, Baraklı göletinin kurutulmuş olduğunu gördü. Doğader Genel Sekreteri Sedat Güler, "'2017 yılında 10 Bin ağacın kesildiği Kocayayla'daki gölet inşaatına dava açmıştık. Projeyi planlayanlar mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararını hiçe sayarak, plan değişikliği yaparak, açılan davayı geçersiz duruma düşürdü. Biz daha yeni plana itiraz edemeden ağaç katliamını ve gölet inşaatını hızlı bir şekilde tamamladılar. Kocayayla da yapılan göleti besleyen su kaynağı olmadığı için 4 kilometrekare alan içindeki bütün su kaynakları, turizm amaçlı kullanılması planlanan Kocayayla Göletinin dolumu için yönlendirildi. Bu da yıllardır hiç kurumayan ve tarım amaçlı kullanılan Baraklı Göletinin kurumasına sebep oldu. Bursa'yı yönetenlerin rant projeleri, Uludağ'ın su kaynaklarını, doğasını ve Bursa'nın yaşam hakkını yok ediyor" dedi.