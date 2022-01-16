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Uludağ'ın seyircileri

Uludağ'ın seyircileri
Uludağ'ın seyircileri

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a kayak yapanları izlemeye gelenler de var. Günübirlik zirveye çıkan tatilcilerin en büyük keyfi ise kayak ve snowboard yapanları izlemek.

Kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ'da kar kalınlığının 60 santimetreye bulmasıyla yoğunluk arttı. Pistler yerli ve yabancı turistlerle doldu. Tatilcilerin büyük çoğunluğu pistlerde kayak yapıp stres atarken; bazıları ise kayak ve snowboard yapanları izlemek için geliyor. Pistlerde gezip kayak yapanları izleyen günübirlikçiler bu durumun büyük keyif verdiğini belirtiyor. Pistlerde gezip kayak yapanları izleyen vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirip Uludağ'dan ayrılıyor.

Uludağ'a kayak yapanları izlemeye geldiklerini ifade eden günübirlikçiler "Uludağ'a gezmeye geldik. Burası çok güzel. Pistlerde bir yandan kahvemizi yudumlarken kayak yapanları izliyoruz. İzlemek de çok keyifli, burada insan görmeye geldik. Burası çok güzel, herkesin gelmesi lazım. Kayak yapanları izlemek çok keyifli" dedi.

Burak Türker
 

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