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Uludağ'ın zirvesi yine tıklım tıklım

Uludağ'ın zirvesi yine tıklım tıklım
Uludağ'ın zirvesi yine tıklım tıklım

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ, hafta sonunu değerlendirmek isteyen yerli turistlerle doldu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalmak istemeyen yerli turistler, kızak yaparak hem havanın, hem de eğlencenin keyfine vardı.

Kar yağışı ile birlikte sezona hızlı bir başlangıç yapan Uludağ'ın zirvesi, hafta sonunu evde geçirmek istemeyen yerli turistlerin akınına uğradı. Uludağ'da 17 otel 6 bine yakın yatak kapasitesiyle hizmet verirken, 20 kayak pistiyle snowboard, bigfoot, buz pateni ve kar motosikleti imkânı da sağlıyor. İstanbulluların 2,5 saatte, İzmirlilerin 4,5 saatte, Ankaralıların ise 5 saatte ulaştığı Uludağ'a ayrıca Bursa şehir merkezinden 9 kilometrelik teleferik hattı ile kolay ulaşım sağlanıyor. Ulaşımın bu kadar kolay olduğu Uludağ rağbet görüyor. Zirve, hafta sonunu evde geçirmek istemeyenler tarafından tercih edilen merkezlerden biri. 2 bin 543 metre rakımıyla Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktasında yer alan Uludağ, havası ve güzelliğiyle gelenleri kendine hayran bırakıyor.

Bursa'ya Ankara, İstanbul ve hatta Gaziantep gibi daha uzak vilayetlerden gelen tatilciler, “Hafta sonunu burada geçirmek için geldik. Sosyal mesafeye uyarak eğlenmeye çalışıyoruz. Daha önce de geliyorduk. Sömestr tatilinin bitmesiyle kalabalığın azalmasını bekliyorduk. Ancak yine kalabalık devam ediyor. Harika bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim” diye konuştu.

Abdullah Çibir - Samet Doğru
 

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