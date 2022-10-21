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Ulusal Birlik Partisi lideri Le Pen: 'Bir yasa var ancak uygulanmıyor'

Ulusal Birlik Partisi lideri Le Pen: 'Bir yasa var ancak uygulanmıyor'
Ulusal Birlik Partisi lideri Le Pen: 'Bir yasa var ancak uygulanmıyor'

Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi geçtiğimiz Cuma günü öldürüldüğü ortaya çıkan 12 yaşındaki Lola Davies için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Le Pen kan donduran cinayet hakkında yaptığı açıklamada, "Bir yasa var ancak uygulanmıyor. Sorun da bu zaten" dedi.

Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, partinin geçici başkanı Jordan Bardella, çok sayıda milletvekili ve siyasetçi geçtiğimiz Cuma günü öldürüldüğü ortaya çıkan 12 yaşındaki Lola Davies için Ulusal Meclis önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Kan donduran cinayet sonrası hükümeti ve halkı harekete geçmeye çağıran Le Pen, "Bir yasa var ancak uygulanmıyor. Sorun da bu zaten. Bu elbette Macron'la başlamadı, önceden de vardı. Ancak kimse hiçbir şeyi değiştirmiyor. Dolayısıyla yasanın uygulanmadığını söylemekle yetiniyoruz. Ancak bu böyle devam edemez. Daha fazla suç yaşanmamalı, bu son olmalı. Bu cinayet bizi harekete geçmeye ve etkili bir biçimde harekete geçmeye zorluyor" açıklamasında bulundu.

Tansu Sarıtaylı
 

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