Ulusal parkta leopar dehşeti: 1 ölü

Başkent Kolombo'da bir grup işçiye saldıran leopar dehşet saçtı. Sri Lanka'daki Kumana Ulusal Park'nda bir grup işçiye saldıran leopar 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 1 işçinin de ağır yaralanmasına yol açtı. Polis, yol yapımı çalışmalarını sürdüren işçilerin bir ağaç altında dinlendikleri esnada leoparın saldırdığını belirtti. Leopar işçilerden birini ormana sürüklerken diğer işçiyi ise ağır yaraladı. Polis, bir kurtarma ekibinin ormana gönderilerek işçinin cesedine ulaştıklarını belirtirken soruşturmanın sürdüğünü aktardı.