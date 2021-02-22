ULUSKON ve Azerbaycan arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Bölge ve ülkenin ekonomik kalkınmasına yönelik girişimleri öncesinde Ankara'da Türkiye-Azerbaycan İş Forumu yapıldı. Yapılan iş forumunda, ULUSKON ve Azerbaycan Girişimci Kadınlar Birliği (AQSİA) arasında kadın girişimciliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakat zaptı imzalandı.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, iki ülke arasında 15 milyar dolarlık ticaret hacminin daha da artırılması kararının alınacağından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Türkiye'nin Azerbaycan'a her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini vurgulayan Atasoy, ekonomik ilişkilerin de hızla geliştirilmesini istediklerini kaydetti.

Dağlık Karabağ'ın vatan hasretinin 44 gün süren çetin muharebeler sonucunda son bulduğunu söyleyen Atasoy, işgalci Ermenistan'ın Karabağ'dan sökülüp atılmasının Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Atasoy, "Türkiye Cumhuriyeti olarak 30 yıldır Karabağ'da süren Ermenistan zulmüne sessiz kalmadığımız gibi, işgalci Ermenistan'ın Karabağ'da sivilleri katletmesine de devletimiz kayıtsız kalmamıştır. Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek" dedi.

Azerbaycan'da özellikle kadın çalışmalarına da ağırlık vereceklerini söyleyen Atasoy, "İki ülke iş kadınlarının sık sık bir araya gelerek kadın istihdamının ve girişimciliğinin artırılması için AQSİA ile ULUSKON olarak proje çalışmaları yapacağız" açıklamalarında bulundu.

ULUSKON olarak Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştireceklerini söyleyen Atasoy, "İnşaat, enerji, tekstil, gıda, kimya, sağlık ve tarım sektörlerinde iş dünyasından temsilcilerle Azerbaycan'a resmi bir gezi yapacağız" dedi.

Foruma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Esedov, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, DEİK Başkanı Nail Olpak, Azerbaycan'da İhracat ve Yatırımları Teşvik Fonu (AZPROMO) Başkanı Yusif Abdullayev, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli Girişimciliği Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Mammadov ve Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat katıldı.