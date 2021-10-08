Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu

İtalya'nın Torino şehrinde yer alan Allianz Stadyumu'nda Fransa ile Belçika Uluslar Ligi yarı finalinde karşı karşıya geldi. İlk yarıda etkili olan Belçika 37. dakikada Carrasco ve 40. dakikada Lukaku'nun golleriyle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Fransa ikinci yarıda toparlandı ve 62. dakikada Benzama'nın golüyle umutlandı. 69. dakikada Mbappe'nin penaltıdan golüyle 2-2 eşitliği yakalayan Horozlar, 90. dakikada Hernandez'in fileleri havalandırmasıyla sahadan 3-2 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

Fransa ile İspanya arasındaki final mücadelesi 10 Ekim Pazar günü oynanacak.



Mürselin Kılıç

