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Uluslar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

Uluslar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
Uluslar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Uluslar Ligi’nde 2022-2023 sezonunun grup maçları tamamlanırken, yarı finalistler de belli oldu. Uluslar A Ligi’nde gruplarını lider tamamlayan Hırvatistan, İtalya, Hollanda ve İspanya turnuvanın yarı finalinde mücadele edecek.

Haziran ayında başlayan ve 25-27 Eylül tarihleri arasında son maçları oynanan UEFA Uluslar Ligi grup karşılaşmaları sona erdi. İlk sırayı alan takımlar, bir sonraki Uluslar Ligi'nde bir üst ligde mücadele etmeye hak kazanırken, A Ligi'nde 4 grup birincisi şampiyonanın yarı finalinde boy gösterecek. Finaller 14-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak. A Milli Futbol Takımı, C Ligi 1. Grup'ta mücadele ederken 6 maçta topladığı 13 puanla yeniden B Ligi'ne yükseldi. Son dünya şampiyonu Fransa ve İngiltere aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekti.

Hırvatlar finallere adını yazdırdı

Uluslar A Ligi 1. Grupta Hırvatistan, kötü başladığı turnuvada son 4 maçını kazanarak 13 puan topladı ve lider bitirdi. Son dünya şampiyonu Fransa'yı 2 maçta da yenen Danimarka oynadığı futbolla dikkat çekerken 12 puanla ikinci sırada yer aldı. Fransızlar 5 puanda kalırken, B Ligi'ne düşen ülke 4 puanlı Avusturya oldu.

İsmail Yasin Akçın
 

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