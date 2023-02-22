Uluslararası Adalet Divanı'ndan Laçın Koridoru kararı



Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Ermenistan ve Azerbaycan arasında Laçın Koridoru'nda süren krize ilişkin kararını bildirdi. Yargıç Joan Donoghue tarafından açıklanan kararda, Azerbaycan-Ermenistan-Rusya arasından imzalanan üçlü bildiride de ifade edildiği üzere, "Laçın Koridoru, Rusya Federasyonu barış güçlerinin kontrolü altındaki Dağlık Karabağ ve Ermenistan arasında bağlantı sağlayacak. Azerbaycan, Laçın Koridoru'nun her iki yönünde de hareket eden kişilerin, araçların ve kargoların güvenliğini garanti altına alacak" sözlerine yer verildi.

Kararın, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme (IAOKİS) çerçevesindeki yükümlülüklere uygun olarak alındığı belirtildi.

Öte yandan mahkeme, Ermenistan'ın mahkemeye sunduğu "Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki sakinlerin doğal gaz ve diğer hizmetlerini kesintiye uğrattığına" dair iddialarını yeterli gerekçelere dayanmadığını belirterek bir yaptırım uygulanmayacağını açıkladı. Nihai sonuç açıklanana kadar geçerli olacak yeni kararlar, 2'ye karşı 13 oyla kabul edildi.

Ne olmuştu?

Azerbaycanlı aktivistler ve çevreci sivil toplum kuruluşları Karabağ'daki Laçın Koridoru'nda, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki doğal kaynakların hukuka aykırı şekilde işletilmesinin önlenmesi ve bu durumun çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla 12 Aralık 2022'de protesto başlatmıştı. Laçın Koridoru'ndaki Şuşa-Hankendi yolunda eylem yapan protestocular, Karabağ'da geçici olarak konuşlanan Rus barış gücünün komutanı Andrey Volkov'un bölgeye gelmesini ve taleplerini dinlemesini istemişti. Bölgedeki yolun ise Rus barış gücü tarafından kapatıldığı belirtilmişti.

Geçtiğimiz 10 Aralık'ta inceleme yapmak üzere bölgeye gönderilen Azerbaycan heyeti, Rus barış gücü tarafından engellenmişti. Yaşanan durumla ilgili Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya'ya nota verilmişti.

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