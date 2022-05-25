Uluslararası Anadolu Ankası-2022 tatbikatı nefes kesti

Uluslararası Anadolu Ankası-2022 tatbikatı Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında uluslararası unsurların katılımı ile icra ediliyor. Tatbikata Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının yanı sıra Azerbaycan, Polonya ve KKTC'den askeri birimler katıldı. Tatbikatla birlikte, müşterek çalışma kabiliyetinin artırılarak göreve hazırlık seviyesinin yükseltilmesi planlanıyor. Tatbikat öncesinde basın mensuplarına, tatbikatta yer alacak hava araçlarının tanıtımı gerçekleştirildi. Daha sonra tatbikatın uygulanma ayağına geçildi. Söz konusu uygulama ayağında, yaralanan bir askerin, daha sonra da bir rehinenin 3 helikopter ile alandan kurtarılması simüle edildi. Ayrıca F-16'ların belirlenen hedefleri nokta atış ile vurma görüntüleri ise nefes kesti.

Öte yandan TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlar geliştirilen T-129 ATAK Helikopterleri de belirlenen hedefleri tam 12'den vurdu. Türkiye, Polonya, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) katıldığı tatbikatın basın günü ayağında, ülkelerin üst düzey komuta kademe temsilcileri de yer aldı.

Jet uçakları, HİK (Havadan Erken İhbar) uçağı, ulaştırma uçakları, İHA (İnsansız Hava Aracı), helikopterler ve personel kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta, harekat ortamında icra edilecek müşterek personel kurtarma usulleri denenerek, geliştirilmesi ve komuta kontrol sürecinin etkinlikle işletilmesi hedefleniyor. Anadolu Ankası-2022 tatbikatına, Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16 savaş uçağı, 1 adet ANKA-S İnsansız Hava Aracı, 1 adet E-7 T uçağı, 1 adet CN-235 uçağı ve 1 adet AS-532 helikopterleri ile katıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1 adet AS-532 ve 2 adet T-129 ATAK Helikopterleri ve 1 Personel Kurtarma Timi ile katıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1 SAT Timi, Jandarma Genel Komutanlığı 1 adet S-70 Helikopteri ve 1 Personel Kurtarma Timi ile Özel Kuvvetler Komutanlığı, 1 adet S-70 Helikopteri ve 1 Özel Kuvvetler Timi ile Azerbaycan 2 adet Mi-17 Helikopteri ve 3 Personel Kurtarma Timi, Polonya 1 JTAC Timi, KKTC ise 1 adet AS-532 Helikopteri ve 1 adet Personel Kurtarma Timi personeli ile katılım sağlıyor.

Öte yandan tatbikatı, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov, Çad Hava Kuvvetleri Komutanı General Amine Ahmed Idriss'in yanı sıra katılım sağlayan ülkelerin üst düzey askeri yetkilileri de yerinde takip etti.

Utku Şimşek - Sadettin Aliusta - İbrahim Yetkin